В Шамкире Мехдиханов застрелил брата

Сотрудники Шамкирского районного отделения полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в покушении на убийство, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, на территории поселка Чинарлы житель района Р.Мехдиханов на почве конфликта выстрелил из ружья в двоюродного брата М.Рустамова, ранив его в ногу, а Б.Гусейнова - в руку. Оба были госпитализированы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в покушении на убийство был задержан Р. Мехдиханов. У него изъято орудие преступления – ружье, хранимое без надлежащих документов.

Проводится расследование.