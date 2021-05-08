Обнародована программа визита Лаврова в Баку

"10-11 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Баку с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым", - цитирует ТАСС сообщение российского МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего визита в Азербайджан 10-11 мая встретится с президентом республики Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве добавили, что российская сторона настроена на продолжение открытого и взаимоуважительного диалога по всему спектру развития отношений с Азербайджаном - в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере.

"Особое внимание будет уделено всесторонней реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Планируется рассмотреть ситуацию в Нагорном Карабахе, гуманитарные аспекты нагорно-карабахского урегулирования, вопросы постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни", - указали в российском министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что в числе основных задач - разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе.

"Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и России обсудят также вопросы координации взаимодействия на площадках ведущих региональных и международных объединений - СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, ОЧЭС", - проинформировали в российском дипведомстве.