В Милли Меджлисе отметили 98-летие Гейдара Алиева

Сегодня в Милли Меджлисе состоялось мероприятие в честь 98-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, первый заместитель председателя Али Гусейнли, заместители председателя Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли, председатели парламентских комитетов, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица возложили венок и цветы к памятнику Гейдару Алиеву в фойе здания Милли Меджлиса.

Участники мероприятия почтили память выдающегося политического деятеля Азербайджана.