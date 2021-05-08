В Узбекистане ответили на возможность размещения военных баз США

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в странах Средней Азии.

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов»,— заявил собеседник агентства, комментируя материал американского издания.

По его словам, данный принцип заложен как в оборонной доктрине республики, принятой в 2018 году, так и в конституции и концепции внешней политики страны от 2012 года.

Представитель узбекского оборонного ведомства сообщил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия ВС страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Источники WSJ сообщали, что предпочтительным вариантом для размещения американских военных было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. По информации газеты, США необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания «Талибана». Пока США не запрашивали размещение войск на базах в Средней Азии, этот вариант находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома.