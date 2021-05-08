В Армении выборы в парламент могут пройти в два тура

Намеченные в Армении внеочередные парламентские выборы могут не завершиться в один тур. Об этом заявил в ходе брифинга в парламенте представитель фракции "Мой шаг" Амазасп Даниелян.



"Если по итогам выборов ни одной политической силе не удастся получить по меньшей мере 54 процента мест и в течение шести дней создать коалицию трех сил, набирающую 54 процента, в Армении будет проведен второй тур голосования", - цитирует Sputnik Армения Даниеляна.

Поправки в Избирательный кодекс Армении, принятые на прошлой неделе в парламенте, упрощают процесс формирования парламентского большинства, однако, поскольку президент Армен Саркисян не подписал соответствующий документ, внеочередные выборы пройдут по старым правилам.