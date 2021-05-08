Что обещают синоптики на завтра

Во вторник, 11 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами пройдут кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится на южный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 9-11, днем 15-18 градусов тепла. В Баку ночью также 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана во вторник в основном осадки не ожидаются, одном ночью и утром местами возможны грозы и дожди, ожидается туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 7-12 градусов выше нуля.

На Апшероне 11 мая ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.