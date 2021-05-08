В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от COVID-19

Медики креативно подошли к задаче - они носят маски со шприцами вместо клыков и обещают "укусить" посетителей в центре вакцинации, открытом прямо в замке.

Посетителям замка Бран в центральной Румынии предлагают бесплатную прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Замок, построенный в XIV веке, называют замком Дракулы. Русская служба BBC пишет, что так правительство Румынии рассчитывает привлечь как можно больше граждан к вакцинации.

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано чуть более миллиона заражений коронавирусом и почти 29 тысяч смертей. В Румынии живет чуть меньше 19,5 миллиона человек. Цель правительства - вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю.

Каждые выходные в мае любой желающий может прийти в замок на экскурсию без предварительной записи и получить в подарок бесплатный вход на выставку средневековых пыток. Но только при условии, что посетитель согласится сделать прививку.

Кроме того, правительство Румынии надеется, что акция замка привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии посетители почти исчезли.

Замок Бран находится у подножия Карпатских гор, в 170 км к северу от Бухареста. Его называют замком Дракулы, поскольку, согласно легенде, в нем ночевал господарь Влад Цепеш во время своих походов. Влад Цепещ стал прототипом заглавного персонажа в романе Брэма Стокера "Дракула".