Молодые солдаты азербайджанской армии приняли присягу фото; видео
В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки 10 мая в азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.
Затем представители Минобороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику, достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.
В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.