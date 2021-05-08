Мамишев в лесу посадил плантацию конопли

Отдел информации

Сотрудники Агджабединского отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан житель села Авшар Сиясет Мамишев, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений.

Было установлено, что он посадил 210 саженцев конопли в лесной полосе, где они были обнаружены правоохранителями.

Проводится расследование.