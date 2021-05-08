В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 892 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 18 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 327 087 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 307 011 человек благополучно прошли лечение, 4 698 пациентов клиник скончались. Лечение 15 378 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведен 3 337 931 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 946 - за минувшие сутки.