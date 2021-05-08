Путин рассказал о результатах своей вакцинации от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивных результатах своей вакцинации против коронавируса.

"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Сочи. Об этом передает Интерфакс.

Путин также заявил, что вакцинация от COVID-19 дает в России хорошие результаты: "У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране. Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, сделали прививку".