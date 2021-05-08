Аббасов угнал автомобиль, но был задержан полицией

Сотрудники Апшеронского районного управления полиции на основании полученной информации об угоне автомобиля провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в ночь на 27 апреля в городе Хырдалан угнали автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащей С.Мехдиеву.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено 9 мая около 02:00 на территории Агдашского района.

Водитель, не подчинившись приказу сотрудников полиции, продолжил движение, затем остановил машину на территории села Халилли Исмаиллинского района и скрылся.

Однако подозреваемый в угоне житель города Мингячевира, ранее судимый М.Аббасов был позже задержан.

По данному факту ведется расследование.