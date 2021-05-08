Ильхам Алиев: «После победы я непременно должен был посетить Родину великого лидера»

«Сегодня особый день в жизни нашей страны – день рождения великого лидера. Конечно, сегодня я приехал в Нахчыван по особому поводу - первый день рождения великого лидера после исторической победы. Поэтому я непременно должен был посетить Родину великого лидера». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время беседы с представителями общественности на открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.

«Здесь, в Нахчыванской Автономной Республике, я принял участие во многих важных мероприятиях, открытиях. Республика развивается, процветает, все вопросы находят решение – безопасность, социально-экономическое развитие, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. Мы и дальше будем идти по этому пути, чтобы повсюду в нашей стране и, конечно, в нашем историческом крае – Нахчыванской Автономной Республике работа всегда выполнялась на высоком уровне, чтобы люди жили еще лучше, чтобы наша страна стала еще сильнее», - сказал глава государства.