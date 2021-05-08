Начиная с прошлой ночи сильный ветер в Баку привел к ряду последствий. В связи с этим соответствующие аварийно-спасательные силы приняли необходимые меры безопасности на основе информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям в связи с опасными для жизни и здоровья людей ситуациями в столице, сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС.

Так, на основании поступившей информации об угрозе падения спутниковой антенны на крыше пятиэтажного здания, расположенного на проспекте Иншаатчылар, Ясамальского района города Баку, на место происшествия незамедлительно была привлечена спасательная группа специальной службы спасения высокого риска МЧС и обеспечено удаление антенны с территории.

Кроме этого, на горячую линию "112" поступила информация о срыве кровли пятиэтажного здания на улице Тебриз в Наримановском районе и создании опасной ситуации для окружающих людей. Спасатели МЧС, привлеченные к месту происшествия, приняли соответствующие меры безопасности и оградили территорию защитной лентой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в целях безопасности еще раз обращается к населению с просьбой не выходить на улицу в сильную ветреную погоду без серьезной необходимости.