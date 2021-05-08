Ильхам Алиев посетил могилу своего дедушки

"Я посетил могилу моего деда Алирзы Алиева. Алирза Алиев и моя бабушка Иззет ханум подарили азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Гейдар Алиев". Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Гейдар Алиев - личность, заслужившая большое уважение и исключительные заслуги не только в пределах Азербайджана, но и в мировом масштабе. Чего бы Гейдар Алиев ни достиг в этой жизни, он достиг в результате своих знаний, умений, интеллекта и самоотверженности, и во все времена с достоинством служил нашему народу", - сказал глава государства.