Ильхам Алиев задался вопросом в Нахчыване: «Значит ли это, что заявление, подписанное с Арменией 10 ноября, утратило свою силу?»

« Карабах ский конфликт разрешен, Азербайджан решил этот конфликт сам как на поле боя, так и за столом переговоров. Победа, одержанная на поле боя, заставила противника поднять белый флаг, сдаться и подписать акт капитуляции. Подписанный 10 ноября документ является актом капитуляции Армении». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.

«На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Конфликт нашел свое решение, и я считаю, что возвращаться к этому вопросу бессмысленно. Во всяком случае, за период, прошедший после войны, мы это показали. Во-первых, если кто-то считает, что нагорнокарабахский конфликт не решен, это его собственная проблема. Во-вторых, это очень опасный подход. Если этот конфликт не разрешен, то каким должно быть урегулирование этого конфликта? Значит ли это, что заявление, подписанное 10 ноября, утратило силу? То есть я могу это так понять. 10 ноября был подписан документ о де-факто урегулировании конфликта. Это не просто документ о прекращении огня, некоторые хотят представить его именно таким образом. Пусть откроют глаза, посмотрят сколько там пунктов. В документе о прекращении огня есть всего один пункт – о прекращение огня, и все. Здесь же много пунктов. Есть пункты, которые охватывают решение многих вопросов, в том числе открытие коммуникаций. Если конфликт не разрешен, о каких коммуникациях может идти речь? Если конфликт не разрешен, почему же заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и договариваются», - сказал глава государства.

Глава государства еще раз подчеркнул, что конфликт решен.

«Я думаю, что стороны, которые занимались этим вопросом, и те, кто хотел бы заняться этим вопросом, - не знаю почему, - должны это учитывать. Потому что иногда страны, расположенные очень далеко отсюда, на другом конце света, делают заявления в связи с нашим конфликтом или в связи с процессами, происходящими в Азербайджане. Это недопустимо. Например, я могу привести пример Канады. Недавно мне сообщили, что Министерство иностранных дел Канады делает заявление в связи с Азербайджаном, нашими внутренними делами. Какое они имеют на это право? Кто дал им такое право? Кем считает себя Канада? Может быть, это сверхдержава, о которой мы не знали. Это, наверное, второй Люксембург, видите ли возникла вторая сверхдержава, а мы об этом не знали. Пусть сидит и занимается своим делом», - сказал президент.

«Я также отвергаю заявление Министерства иностранных дел Франции. Это недопустимо. Мы неоднократно выражали замечание французской стороне, чтобы они отстали от нас. Идите, занимайтесь своими делами. Или председатель французского Сената приезжает в Ереван, где делает заявление, что французский Сенат признает Нагорный Карабах. Когда мы обращаемся с этим вопросом к правительственным органам Франции, выражаем свой протест, нам говорят: не обращайте внимания, это законодательный орган, это не отражает позицию власти. Ну что, Министерство иностранных дел, оно тоже не отражает позицию правительства? Что это за заявления? Пусть идут и занимаются своими делами. Следует положить конец грязной кампании против Азербайджана в связи с Парком военных трофеев. Во французском музее выставлены черепа убитых лидеров алжирского Национального движения Сопротивления. Идите посмотрите в зеркало, сколько раз я должен это говорить. Я должен говорить это иностранным журналистам, я должен говорить это иностранным политикам. И я буду говорить, я не буду молчать. Пусть они занимаются своими делами. Они сами тонут в проблемах. У них тысячи проблем», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане все процессы идут в положительном направлении.

«Я еще раз хочу сказать, что если все страны будут заниматься своими делами и не пытаться вмешиваться в наши дела, все дела будут идти хорошо и не будет никаких проблем в наших отношениях», - сказал президент Азербайджана.

«Что же касается того, что некоторые политики говорят о статусе Нагорного Карабаха – значит, они говорят о несуществующей структуре. Я также сказал, что если кто-то хочет дать армянам, проживающим на нашей территории, статус, я не возражаю, но пусть выберет для них хорошее место в своей стране. Эти места уже давно захвачены армянской диаспорой. Пусть там и предоставляют им автономию или независимость. Но не в Азербайджане. В Азербайджане этого не будет. Кто бы что не говорил. Поэтому я советую не делать никаких заявлений ни о статусе, ни о конфликте, чтобы не нервировать нас и не вносить напряжение в наши отношения. Если будут делать заявления, они получат свой ответ», - подчеркнул глава государства.