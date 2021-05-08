ХАМАС предъявил Израилю ультиматум

Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю время до 18:00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, сообщил представитель крыла Абу Убайда в Twitter, передает РИА Новости.

"Руководство сопротивления дает оккупантам крайний срок до шести часов вечера, чтобы вывести своих солдат и поселенцев из благословенной мечети Аль-Акса и района Шейх Джаррах и освободить всех задержанных во время недавних столкновений в Иерусалиме", - заявил Абу Убайда.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения в минувшую пятницу вспыхнули сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.