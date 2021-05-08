Ильхам Алиев о реваншистских силах в Армении: «Если они перейдут от слов к делу, мы их уничтожим»
«Мое слово в силе. Если они перейдут от этих заявлений к каким-то практическим действиям, они будут немедленно уничтожены. Никто не сможет защитить их. Пусть они ни на кого не надеются». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению, комментируя реваншистские заявления некоторых провластных и оппозиционных сил Армении в день оккупации Шуши, 8 мая сего года.
«Они много лет хвастались своей «победоносной и сильной» армией. В Армении нет ни силы, ни воли, ни каких-либо моральных прав, чтобы жить реваншистскими идеями. Это – самоубийство для них. Еще раз хочу сказать, что мы пока отслеживаем эти заявления. В Армении и власть, и оппозиция, можно сказать, все элементы, занимающиеся политикой, высказывают мнения о возвращении Шуши, о возвращении Гадрута. Мы пока все еще проявляем сдержанность. Но они не должны играть с огнем. Они увидели наш кулак. Этот кулак на месте. Никто не сможет устоять перед нами. Если мы увидим хоть малейшую опасность, то немедленно уничтожим их. Уничтожим на месте. Они это знают. У нас есть сила, у нас есть воля, у нас есть мужество», - подчеркнул президент Азербайджана.