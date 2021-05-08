«Я не случайно пришел ознакомиться с железнодорожным вокзалом Ордубада. Потому что и это имеет большое символическое значение. Недавно я побывал на разрушенной армянами железнодорожной станции в поселке Миндживан, примерно в 50-60 километрах отсюда. Там нет железной дороги. Ненавистный противник уничтожил и разграбил всю железнодорожную инфраструктуру. Там будет один центр, здесь будет другой. Зангилан от Нахчывана отделяет всего лишь 40-километровый Зангезурский коридор, который должен и будет открыт». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Как Вам известно, это зафиксировано в совместном Заявлении от 10 ноября. С тех пор на заседаниях рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по этому вопросу предпринимаются очень серьезные шаги. Могу с уверенностью сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Пусть никто в этом не сомневается.

Конечно, Азербайджан выполнит взятые на себя обязательства. Как вы знаете, я заложил фундамент железной дороги Горадиз-Агбенд. Здесь будет построен недостающий участок длиной 15-16 км, от Ордубада до границы с Арменией. Действует Нахчыванская железная дорога, и теперь осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки. То есть в Азербайджане после строительства железной дороги Горадиз-Агбенд вся инфраструктура будет создана.

Что касается той части, что на территории Армении, то, как вы знаете, нет понятия железные дороги Армении. Российские железные дороги владеют всеми железными дорогами Армении. Значит, им принадлежат железные дороги Армении. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос больше всего с российской стороной.

Соединение Зангилана, расположенного в Восточном Зангезуре, с нашей древней землей, Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахчываном и Турцией будет нашим следующим историческим достижением.

Я уверен, что так и будет, не сомневаюсь. Еще раз хочу сказать, что Азербайджан выполнит взятые на себя обязательства и сделает все, чтобы не было проблем в реализации этого проекта», - сказал президент Ильхам Алиев.