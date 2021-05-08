Лавров прибыл в Баку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в Баку. Как сообщает ТАСС, вечером российский министр встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На 11 мая, завершающий день визита, запланированы переговоры Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе поездки предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества России и Азербайджана, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху.