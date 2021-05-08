Ильхам Алиев: «Народный Фронт и «Мусават» хотели подарить армянам Нахчыван»

«Правящий тогда дуэт НФА-Мусават мобилизовал все свои ресурсы, чтобы свергнуть Гейдара Алиева в Нахчыване, привести своих марионеток и фактически подарить армянам и Нахчыван. Они были готовы и на такое, лишь бы убрать фактор Гейдара Алиева из азербайджанской политики». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Однако решимость, отвага, политическая мудрость и самопожертвование народа Нахчывана разрушили все эти планы – планы армян и НФА-Мусават, и Гейдар Алиев уберег Нахчыван, так же как он затем сумел уберечь Азербайджан от больших бед.

В 1993 году наша страна фактически распадалась, шла гражданская война, и именно в результате деятельности Гейдара Алиева мы смогли с честью выйти из этого тяжелого испытания. Именно тогда был заложен фундамент сегодняшней Победы», - подчеркнул глава государства.