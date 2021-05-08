Ильхам Алиев обнародовал детали Гюннутской операции
«Гюннутская операция, мы не хотели говорить об этой операции. Однако представители СМИ свергнутой власти в Армении сфотографировали там наши новые посты, выложили их в интернете, поделились ими, и после этого в Армении поднялся шум. Тогда я сказал: почему мы должны скрывать это? Я дал поручение председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики сообщить об этом, направить съемочную группу, и съемочная группа поехала, увидела те высоты». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.
«Гюннутская операция показала потенциал армии Нахчывана, показала потенциал армии Азербайджана. Во второй Карабахской войне принимали активное участие и стали шехидами военнослужащие армии Нахчывана - как спецназа, так и других формирований, показали большую самоотверженность. Вы знаете, что из Нахчывана в Баку были доставлены специальные группы. В то же время я должен сообщить и об этом, то есть уже могу сообщить, что часть оружия, боеприпасов армии Нахчывана также была доставлена в Баку и направлена на фронт. Сейчас мы восполняем эти запасы боеприпасов. Нахчыванская Автономная Республика играет очень большую роль как в обороне границ республики, так и в укреплении армейского потенциала нашей страны в целом, и всегда Нахчыван будет защищен на должном уровне», - сказал глава государства.