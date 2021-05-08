Начальники Генштабов НАТО обсудят вывод войск из Афганистана
Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов пройдет в Брюсселе 18 мая. Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба альянса, не утоняя повестку дня встречи.
«Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов пройдет в очном формате в Брюсселе 18 мая под председательством генерала Стюарта Пича», - говорится в документе.
Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, главной темой встречи станет «процесс вывода войск альянса из Афганистана», начатый 28 апреля.