Парламент Армении вновь не избрал Пашиняна и был распущен

Парламент Армении на специальном заседании 10 мая во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики и.о. главы кабмина Никола Пашиняна, вследствие чего был распущен. Об этом сообщает Sputnik Армения.

За и против кандидатуры Пашиняна выступили по одному парламентарию, 76 воздержались от голосования.

В своем выступлении Пашинян отметил, что целью сегодняшнего специального заседания является не избрание премьер-министра, а соблюдение необходимых процедур для проведения внеочередных парламентских выборов.

В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не избирает премьер-министра. Внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня.