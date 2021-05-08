В ВОЗ рассказали о странах, где нет никакой вакцины от коронавируса

Примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса. Об этом проинформировали во Всемирной организации здоровья, сообщает AP.

В ВОЗ отметили, что большинство из этих стран находятся в Африке: на нее приходится лишь 1% вакцин против COVID-19, которые вводят во всем мире.

Последними в очереди за препаратом против коронавирус стоят пять стран: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

Отмечается, что из-за задержки и нехватки вакцин африканские страны еще больше отстают от остального мира в развертывании кампаний по иммунизации населения против COVID-19. Некоторые страны заявили, что у них нет инфраструктуры, необходимой для хранения вакцин.

