Саудовская Аравия разрешит хадж на специальных условиях

Саудовская Аравия намерена разрешить проведение хаджа (паломничества к Мекке в определенное время), а также умры (малого паломничества к Мекке и другим святыням, но не во время для хаджа), сообщает РБК со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Однако мероприятия пройдут при соблюдении специальных условий для борьбы с пандемией коронавируса.

В сообщении саудовского агентства говорится, что мероприятия, связанные с паломничествами, пройдут «в безопасной среде», так как здоровье и безопасность человека ставятся в королевстве на первое место.

Санитарные власти Саудовской Аравии продолжают оценивать обстановку, передает агентство. Детали по проведению хаджа, а также меры по контролю за распространением COVID-19, будут объявлены позже.