Израиль ударил по сектору Газа: есть погибшие

По меньшей мере девять человек, включая трех детей, погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник, сообщила палестинская газета Alquds.

В понедельник представители группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выступили с заявлением, в котором призвали израильские власти до 18:00 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений, передает ТАСС.

Позднее группировка объявила о нанесении ударов по Израилю в ответ на действия израильских властей в Восточном Иерусалиме. Помимо этого, палестинская группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за нанесение 30 ракетных ударов по израильскому городу Сдерот в ответ "на агрессивные действия израильских силовиков в отношении палестинской молодежи в мечети Аль-Акса".

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства ВАФА, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.