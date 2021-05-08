ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID в мире вышли на плато

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышли на плато. Об этом 10 мая на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что выход на плато произошёл на «неприемлемо высоком уровне».

«На минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 миллиона случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших», — констатировал Гебрейесус.