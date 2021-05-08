Совбез ООН обсудил ситуацию в Иерусалиме

Члены Совета Безопасности ООН обсудили на закрытых консультациях ситуацию в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Совет начал свою работу этим утром с закрытых консультаций по Ближнему Востоку. Члены Совета выслушали новую информацию по ситуации в Восточном Иерусалиме от спецкоординатора ООН Тора Веннесланда", - приводит ТАСС слова предстваителя генсека.

Дюжаррик отметил, что информация по состоявшимся обсуждениям останется закрытой. Спецпредставитель генерального секретаря, однако, добавил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш "следит с большей обеспокоенностью за ситуацией в сфере безопасности, которая грозит новой эскалацией, продолжением насилия и гибелью людей" и "резко осуждает ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, ответственность за которые, по имеющимся сообщениям, взял на себя ХАМАС".