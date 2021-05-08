В реке Ганг обнаружили десятки тел умерших от COVID
Десятки тел людей, умерших предположительно из-за коронавирусной инфекции, обнаружены в священной для индусов реке Ганг в восточном штате Бихар.
Сайт газеты The Times of India сообщает, что тела, вероятно, сбросили в воду родственники умерших, поскольку кремация в соответствии с традиционными обрядами индуизма дорога для бедных слоев населения.
Как сообщили изданию местные жители, в излучине Ганга в округе Буксар уже обнаружено 100-150 тел. Местные жители напуганы и требуют от властей немедленно принять меры. Местная администрация утверждает, что большинство тел были сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш.