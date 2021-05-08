В США считают, что конфликт между Киргизией и Таджикистаном не урегулирован

США предлагают Киргизии и Таджикистану любую поддержку в урегулировании приграничного конфликта. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник.

Выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим советом, Хеник подчеркнул, что США воодушевлены последним развитием событий между Таджикистаном и Киргизией. "Однако мы не можем думать, что ситуация урегулирована. Она не урегулирована. Потребуются мир и стабильность, чтобы создать условия для возвращения населения в свои дома и для восстановительных работ", - цитирует ТАСС сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

"Мы, конечно, находимся в прямом контакте через свои посольства в Бишкеке и Душанбе с руководством обеих стран. Мы контактировали с их посольствами здесь, в Вашингтоне. Мы предложили любым возможным способом поддержать мирное урегулирование конфликта", - подчеркнул Хеник.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана.