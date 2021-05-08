Израиль начал ответный обстрел ХАМАС

"То, что мы наблюдаем начиная с 6 вечера, это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным", — сказал он на брифинге, его цитирует РИА Новости.

Израиль наносит удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.

Конрикус подчеркнул, что военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности, либо их перехватила система ПРО "Железный купол".

В пресс-службе армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник "нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа".

В понедельник сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, а также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа. Сообщалось об одном раненом мирном жителе. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".