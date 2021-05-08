В Иордании потребовали выслать посла Израиля

Сотни демонстрантов приняли участие в акции протеста у израильского посольства в столице Иордании Аммане, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ammon.

"Посягательства на мечеть Аль-Акса и изгнание арабов из квартала Шейх-Джаррах не должны остаться без ответа, - заявили участники митинга. - Мы требуем высылки из Аммана израильского посла".

По сведениям агентства, демонстранты призвали правительство королевства денонсировать мирный договор между Иорданией и Израилем, подписанный в 1994 году в Вади-Араба, назвав этот документ "унизительным и постыдным".