Итальянке по ошибке ввели шесть доз вакцины от коронавируса

В Италии 23-летней девушке по ошибке ввели шесть доз вакцины от коронавируса, сообщает газета Corriere della Sera. Итальянка жалуется на головную боль и усталость. Однако подавать иск против сделавшей ей прививку медсестры она не собирается.

Девушке сделали прививку в городе Масса-Каррара в воскресенье. Вскоре ей сообщили об ошибке. Итальянка призналась, что испугалась, так как не знала о возможных последствиях. Поэтому ее решили оставить на сутки под наблюдением.

Отмечается, что препарат Pfizer поставляется в ампулах, каждая из которых рассчитана на шесть доз. Девушке и ввели полную ампулу. Студентке сделали прививку, потому что она проходит практику в больнице.