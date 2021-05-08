Американский корабль открыл стрельбу из-за маневров иранских катеров
Корабли Береговой охраны США произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана в Ормузском проливе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур... корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.... после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь", - сказал Кирби, добавив, что иранские корабли произвели "непрофессиональные маневры" вблизи шести кораблей США, передает РИА Новости.