Авиация Израиля ударила по Газе, а в Тель-Авиве открывают бомбоубежища

Самолеты израильской армии наносят удары по городу Бейт-Ханун в северной части сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на палестинскую радиостанцию Saut Al-Aqsa.

По ее информации, в результате авианалетов несколько человек получили ранения. Как уточняет радиостанция, ударам подверглись места дислокации некоторых палестинских группировок, в частности в районе американской школы на севере анклава. По ее данным, израильские самолеты выпустили не менее трех ракет по сектору Газа.

Ранее палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на минздрав анклава сообщало, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 20 человек, 65 получили ранения.

В то же время пресс-служба муниципалитета Тель-Авива сообщила, что общественные бомбоубежища начали открывать в городе на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа. "В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет Тель-Авива начал открывать муниципальные общественные убежища", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.