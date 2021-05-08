Алиев Лаврову: «У нас с Путиным постоянный диалог... И мы рассчитываем на Россию как на друга»

«Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с Победой над фашизмом и вновь выразили единые подходы в связи с попытками героизации фашистов, фашистских приспешников, а также отметили вклад наших предков в эту великую Победу, которая позволила миру спастись от фашизма и освободила многие народы Европы и мира». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Также, как вы знаете, с Владимиром Владимировичем у нас постоянный диалог поддерживается, регулярные контакты, мы очень активно взаимодействуем и в рамках двусторонней повестки, и в рамках ситуации, связанной с постконфликтным развитием в нашем регионе. Должен сказать, что нынешняя ситуация, постконфликтная ситуация, конечно, диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. Я также знаю, что у вас очень тесные контакты с вашим азербайджанским коллегой. Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории.

Во всяком случае, Азербайджан к этому готов. Неоднократные заявления на высоком уровне свидетельствуют о нашей позиции в плане развития коммуникационных проектов, о которых было сказано и в Заявлении по итогам войны в ноябре, и работа в этом направлении ведется очень активная», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также напомнил, что «две недели назад в Москве было проведено заседание российско-азербайджанской межправкомиссии по широкой двусторонней повестке дня, а также трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран, на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в деле реализации важного пункта совместной декларации - открытия транспортных коридоров. Мы со своей стороны ведем активную работу в деле восстановления железнодорожной инфраструктуры и автодорожной инфраструктуры. Наметили конкретные сроки и будем стараться эти сроки выдерживать с тем, чтобы в ближайшее время этот проект заработал».

Глава государства также отметил, что «Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой. Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1 600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации. Для сравнения скажу, что после Первой Карабахской войны в течение всех лет оккупации нам не было с армянской стороны передано ни одно тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего, а таких у нас около 4 тысяч. Также, принимая во внимание гуманитарный аспект будущего развития событий, как вы знаете, мы обеспечиваем беспрепятственную коммуникацию между населенными пунктами Республики Армении по автодороге, которая располагается на освобожденных территориях, более 20 километров этой автодороги сегодня находятся в пользовании армянских граждан. И никаких препятствий или же сложностей в этом нет. Это также проявление доброй воли азербайджанской стороны».

Глава государства подчеркнул и тот факт, что «по предложению российской стороны и согласию Азербайджана на протяжении долгого времени, по моему, одного месяца, газ из России в Армению транспортировался через территорию Азербайджана в связи с ремонтными работами на российской территории. Это также был жест доброй воли, нацеленный на нормализацию постконфликтной ситуации. Таких примеров много. Не хочу долго занимать ваше время этим. Просто хотел бы сказать, что мы со своей стороны не только на словах, но и на деле делаем все для того, чтобы постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости».

«Наряду с этим хотел бы выразить также свою позицию в связи с тем, что происходит в Армении, а именно с нарастающими тенденциями азербайджанофобии, которые, на мой взгляд, сегодня являются единственным фактором, которые объединяют и власть, и оппозицию в Армении. Антиазербайджанская истерия уже переходит все границы, причем совершенно безосновательно. Те некоторые факты, которые происходили в регионе, которые я привел, говорят о нашем намерении, о намерении перевернуть страницу, хотя чисто эмоционально и психологически это сделать непросто. На освобожденных территориях практически все разрушено. Агдам международные эксперты и журналисты называют «Хиросимой Кавказа». В городе Физули нет ни одного целого здания. И будучи на освобожденных территориях, практически можно наблюдать полное разрушение. Дома, общественные здания, религиозные памятники, более 60 мечетей было разрушено во время оккупации на территории, которая освобождена, кладбища и т.д. Поэтому, несмотря на такие опустошительные результаты оккупации, те, которые мы даже не могли предполагать, поскольку не имели доступа на эти территории, тем не менее Азербайджан демонстрирует здравый смысл и необходимость думать о будущем.

Поэтому те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны. Поскольку к чему вот эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала. Поэтому мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией – нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности и преобладанию более трезвого подхода у армянской стороны.

Что касается еще раз наших двусторонних отношений, я уверен, что новая ситуация, которая возникла на Южном Кавказе, уже сегодня придает новые черты нашим отношениям. Мы активно взаимодействуем как близкие соседи, добрые друзья и вот эти тесные контакты, ваш сегодняшний визит еще одно подтверждение этому», - сказал президент Ильхам Алиев.