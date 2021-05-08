В Баку выпал град фото, видео
В Баку выпал град. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.
Сначала под звуки грома и молний шел дождь, который чуть позже перешел в более твердую форму.
В настоящее время в Баку идет дождь.
В Баку выпал град. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.
Сначала под звуки грома и молний шел дождь, который чуть позже перешел в более твердую форму.
В настоящее время в Баку идет дождь.
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