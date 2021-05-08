Названы способы замедлить старение мозга

Как пояснил профессор психологии здоровья в Гетеборгском университете Магнус Линдвалль, с возрастом поведение все больше влияет на мозг: «Обычно говорят о трех видах стимуляции, полезных для мозга: физическая стимуляция, когнитивная стимуляция и социальная стимуляция».

Шведские ученые перечислили семь способов замедлить старение мозга, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Svenska Dagbladet. По словам специалистов, на этот процесс оказывает влияние образ жизни, а незначительные изменения в повседневном режиме помогут улучшить здоровье мозга.

Чтобы замедлить процесс старения, в первую очередь необходимо больше двигаться. Существует большое количество доказательств, что сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции.

Кроме того, для продления жизни мозга необходим хороший здоровый сон. Также на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет рацион. Правильный набор пищи должен включать в себя много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы, необходимо стараться не набирать лишний вес.

Ученые добавляют, что важно позаботиться о хорошей микрофлоре кишечника. Так, 90 процентов гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10 процентов — в мозге. Необходимо употреблять больше клетчатки и питаться разнообразнее.

На здоровье мозга позитивное влияние оказывает хорошее психологическое самочувствие. Речь идет об отношениях с близкими, активности человека, наличии смысла и миссии жизни. Также необходимо всегда учиться чему-то новому, поскольку деятельность, которая требует концентрации и отработки для хорошего результата, стимулирует образование новых клеток мозга.