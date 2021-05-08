351 житель Ирана стал жертвой COVID за сутки

В Иране суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа составил 351. Общее число летальных исходов возросло до 75 261, сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Согласно сообщению, за минувшие сутки в ИРИ выявлено 18 408 новых случаев заражения COVID-19, 2 517 больных из этого числа госпитализированы. Общее число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 2 673 219. От опасного вируса до сегодняшнего дня в стране вылечились 2 127 192 человека.

Число протестированных на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн, достигло 17 206 735 человек.