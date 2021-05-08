Мужчина 10 лет притворялся слепым ради пенсии

Гражданин Италии 10 лет получал пенсию по инвалидности, утверждая, что он слепой. При этом мужчина водил машину. Об этом сообщает РИА Новости.

67-летнего жителя города Кротоне задержали сотрудники Финансовой гвардии Италии, в этот момент мужчина был за рулём. По документам у лжеинвалида была диагностирована полная слепота.

Мошенника удалось разоблачить в рамках общенационального расследования. Фингвардия устроила проверку всех получателей пособия по инвалидности, в рамках которой ведомство сличало медицинские документы и данные о пенсионных выплатах.