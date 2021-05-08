Один из самых жестоких убийц скончался во Франции

Во Франции умер один из самых кровавых убийц последних десятилетий. О смерти Мишеля Фурнирэ сообщил телеканал BFMTV.

Фурнирэ, известный под прозвищем «арденнский маньяк», получил пожизненный срок вместе со своей супругой в мае 2008 года. Он был признан виновным в убийствах по меньшей мере семи девочек и девушек во Франции и Бельгии, которые совершал с 1987 по 2003 годы.

По сообщению телеканала, преступник забирает с собой многочисленные тайны – сейчас полиция пытается найти останки 9-летней девочки, которая ушла и не вернулась в 2003 году. Фурнирэ рассказал о ее убийстве лишь около года назад. Искать тело преступнику не позволило состояние здоровья.

У злоумышленника была отработанная схема – в компании жены он сажал в машину жертв и просил показать дорогу.

Все борцы с преступностью регулярно имеют дело с враньем. Зачастую именно от умения распознать ложь зависит успех расследования. Бывшие полицейские рассказали, какие секретные приемы используют следователи, что говорит о человеке его мимика и можно ли с первого взгляда разоблачить лжеца.