Нетаньяху: боевики «перешли красную черту». Израиль ответит «великой силой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа, передает The Jerusalem Post.

«Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима», - заявил Нетаньяху, подчеркнув, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и «ответит с великой силой».

Премьер Израиля признал, что конфронтация «может продлиться некоторое время». Также Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет эскалации ситуации.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне вердикта суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей и решения израильских властей закрыть Дамасские ворота в священный для мусульман месяц Рамадан. В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным общества палестинского Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев. Также 10 мая из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки.