ХАМАС предъявил новый ультиматум Израилю

Около полуночи пресс-секретарь боевого крыла ХАМАСа Абу Обайда от имени командования "Бригады Аль-Кассам" выдвинул очередной ультиматум израильскому правительству.

Как сообщает NEWSru.co.il, он потребовал "снять осаду" с мечети Аль-Акса, заявив: если это требование не будет выполнено, ответ ХАМАС последует "в ближайшие два часа".

Это второй ультиматум, который организация выдвинула Израилю за последние сутки. Днем 10 мая организация требовала "вывести полицию и армию из района Шейх Джаррах и Храмовой горы. По истечении срока ультиматума был осуществлен ракетный обстрел Иерусалима, после которого последовали запуски ракет в сторону населенных пунктов Западного Негева.