Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Стамбула

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула, сообщил итальяснкий журналист Николо Скира в твиттере, ссылаясь на свои источники.

По его информации, решающий матч турнира может пройти в Лондоне или Лиссабоне. Окончательное решение будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. УЕФА может предложить властям Турции провести финал сезона-2022/2023 вместо Мюнхена.

Решающий матч турнира был запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».