Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 08:27

В китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов – первый означает «опасность», второй – «благоприятная возможность». Лучшую иллюстрацию для нового обострения израильско-палестинского конфликта не придумаешь!.. Комментировать опасность нынешнего кризиса нет необходимости – ведущие информационные агентства подробно сообщают о налетах израильских ВВС на базы боевиков в секторе Газы и свыше 160 ракетах, выпущенных ХАМАСом и «Исламским джихадом» по Иерусалиму, Сдероту, Ашкелону, о массовых беспорядках палестинцев в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, о жертвах среди мирного населения…

Что же касается «благоприятных возможностей», которые несут с собой крупномасштабные кризисы, то здесь уместно задаться вопросом: кому выгодно нынешнее обострение ситуации, в результате которого правительство Израиля и Генштаб ЦАХАЛа отменяют запланированные военные учения, концентрируют крупные силы и технику на южной границе, закрывают все школы в центре Израиля, объявляют 48-часовое чрезвычайное положение и открывают бомбоубежища в радиусе восьмидесяти километров от сектора Газы? Кому на руку умело подогреваемая религиозная истерия палестинской молодежи в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, которая вступает в открытое противоборство с израильскими пограничниками и полицейскими, забрасывая их камнями и «коктейлями Молотова»? Ответ один – ХАМАС! Хотя – и это поразительно! – по сути, ни в одной публикации о новом витке израильско-палестинского конфликта эту террористическую организацию (созданную, кстати, израильскими спецслужбами еще в 80-е годы прошлого века для поэтапной нейтрализации ООП Ясира Арафата) не вспоминают. И зря!

Формальным поводом для взрыва массового негодования палестинцев, приведшего к столкновениям с полицией в районе Храмовой горы, стало решение Верховного суда Израиля (его отменил генеральный прокурор Восточного Иерусалима) выселить несколько палестинских семей в квартале Шейх Джарра из домов, которые до 1948 года по документам принадлежали евреям. Любопытно, что МИД Израиля назвал ситуацию в Шейх-Джарре «обычным спором по недвижимости». Что же до истинной причины, которой умело воспользовалось руководство ХАМАС, то это - решение председателя Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса отменить назначенные на 22 мая всеобщие выборы (последние президентские выборы в ПНА были в 2005 году, парламентские – в 2006-м), которые ХАМАС, судя по опросам, должен был выиграть. По словам Махмуда Аббаса, всеобщие выборы не имеют смысла до тех пор, пока не будет гарантировано участие в них жителей Восточного Иерусалима (у подавляющего большинства из которых - иорданские паспорта). Чему, естественно, противится Израиль, считающий Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

Этим решением председатель ПНА убил сразу двух зайцев: во-первых, сумел предотвратить победу ХАМАС и, соответственно, свой немедленный уход из политики (Аббасу пошел 87-й год), а, во-вторых, грамотно перевел стрелки на Израиль, выставив Еврейское Государство единственной и непреодолимой преградой на пути демократических процессов в палестинском обществе. Подтверждение тому – адресованное Нетаньяху официальное письмо Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике Жозепа Бореля, который, в частности, пишет: «Мы повторяем наш призыв к Израилю содействовать проведению таких выборов на всех палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме…» В ситуации, когда в результате прихода Байдена резко сместились политические акценты, а столь нелюбимый Трампом председатель ПНА, вернул себе, благодаря новой ближневосточной политике США, статус законного лидера палестинского движения сопротивления и единственного получателя материальной помощи от США, Евросоюза, ООН, МВФ и прочих доноров, у лидеров ХАМАС, которым Аббас не дал взять власть демократическим путем, остается единственный выход – показать народу, кто есть реальная сила на палестинской улице и кто не только на словах, а на деле готов сражаться и умереть за свободу палестинского народа.

Что и делает в данный момент ХАМАС, сознательно провоцируя Израиль и вынуждая его жестко реагировать в ответ. В этой тактике нет ничего нового: открытое, но дозированное вооруженное противоборство (военному руководству ХАМАС хорошо известны израильские «красные линии», которые оно обычно не переступает), усиливает не только поддержку ХАМАС на палестинской улице, но и давление на Израиль со стороны международного сообщества, что создает у палестинцев видимость победы. Что, кстати, происходит уже сегодня. Не случайно Израиль призвал США не вмешиваться в продолжающиеся в Иерусалиме беспорядки, поскольку «…международное вмешательство является наградой для бунтовщиков и тех, кто их поддерживает». Судя по всему, момент для обострения давнего конфликта выбран не случайно. И не только потому, что пришелся на дни празднования Рамадана, когда уличные беспорядки, спровоцированные многотысячными толпами верующих, вынудили полицию вначале ограничить, а потом и вовсе перекрыть молящимся доступ на Храмовую гору, к мечети Аль-Акса (к слову, евреям также закрыли доступ к Стене Плача). Судя по всему, основной расчет был сделан на царящий в Израиле политический кризис. Похоже, не только «Блок перемен», в котором тандем Лапид-Беннет пытается в эти дни сформировать правительство без Биби и религиозных партий, но и лидеры ХАМАС видят в Нетаньяху не действующего премьер-министра Израиля, а загнанного в угол, немолодого и основательно вымотанного судебными тяжбами политика, всецело занятого проблемами собственного выживания. Полагаю, эта оценка ошибочна. Во-первых, в политическом плане обострение конфликта парадоксальным образом сыграло на руку Нетаньяху: сразу после первых ударов израильских ВВС по инфраструктуре террора в секторе Газы, исламистская партия РААМ с четырьмя мандатами в Кнессете, при поддержке которой «Только не Биби!» мог уже вчера вечером сформировать новое правительство Израиля, объявила, что временно замораживает все переговорные процессы.

«Мы не поддержим никакое правительство, - заявил лидер РААМ Мансур Аббас, - которое объявило или ведет войну против нашего народа в Газе…» Что же касается профессиональной формы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, то её наглядно подтверждают оперативность принятия решений и выверенная жесткость в ответ на провокации ХАМАСа. Цена, которую эта террористическая организация уже заплатила за 160 ракет, выпущенных по городам Израиля – это двадцать один убитый, среди которых полевой командир Мухаммед Абдалла Фаяд, свыше семидесяти раненых, несколько уничтоженных военных баз и складов с оружием, а также, в случае продолжения эскалации конфликта, реальная перспектива расширения масштаба боевых действий, предусматривающая наземную операцию в секторе Газы, уничтожение инфраструктуры террора, а также физическую ликвидацию главарей боевого крыла ХАМАС и «Исламского джихада». «В ближайшие несколько дней, - заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля, - ХАМАС ощутит на себе силу израильской армии. Это займет не несколько минут, а несколько дней…» Сроки, о которых говорит пресс-секретарь ЦАХАЛа, должны высветить реальную глубину военных планов ХАМАС и их корреляцию с политическими задачами этой структуры. Обычная тактика ХАМАС включает в себя разжигание массового недовольства на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, провоцирование беспорядков и терактов против израильтян, а также периодическое обострение ситуации на юге с помощью ракетных обстрелов израильских населенных пунктов в радиусе 20-25 километров от сектора Газы. Если ХАМАС останется в этих рамках, удовлетворится демонстрацией силы, проявленной в очередном столкновении с «сионистским врагом», переключится на решение политических задач и объединение всех палестинских сил, пострадавших от отмены выборов в ПНА, то трансформация нынешнего конфликта в затяжные военные действия маловероятна.