США при выводе войск из Афганистана уничтожают часть военного оборудования

США во время вывода войск из Афганистана уничтожают то военное оборудование, которое не планируется возвращать в Штаты или передавать афганским властям, передает AP.

Как заявили анонимные американские чиновники, в США возвращается «ценное оборудование, которое никогда не предполагалось оставлять». Другая часть имущества военных США в Афганистане, в том числе вертолеты, боеприпасы и оружие, передается Национальным силам обороны и безопасности Афганистана. Кроме того, им передаются некоторые американские базы.

Уничтожаются оборудование и транспорт, не подлежащие ремонту из-за плохого состояния. К данному моменту уничтожено около 1,3 тыс. единиц техники.

Напомним, силы США и союзников по НАТО начали процесс выхода из Афганистана. Его планируется завершить к 11 сентября 2021 года.