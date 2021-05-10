За азербайджанскую нефть дают почти 68 долларов

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 мая составила 67,86 доллара за баррель, это на 0,18 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает Trend.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 67,22 доллара за баррель, что на 0,18 доллара меньше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 65,79 доллара за баррель, что на 0,01 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 мая составила 68,65 доллара, что на 0,15 доллара меньше предыдущего показателя.