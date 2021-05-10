Анкара ищет окно возможностей в Эр-Рияде оперативный комментарий
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит такого уровня с 2018 года.
Примечательно, что вчера вечером состоялись переговоры между саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стратегическим партнёром Анкары в Заливе. Анкара и Доха, видимо, решили, что таким дипломатическим дуэтом склонять Эр-Рияд к нормализации отношений будет проще.
Собственно, безоговорочная и решительная поддержка Катара Турцией и была первопричиной конфликта Анкары с саудитами. «Только попробуйте», - заявила турецкая сторона в ответ на раздававшиеся в монархиях Залива призывы силой принудить Доху к проведению лояльной саудитам политики.
А скандал вокруг убийства Джемаля Хашкаджи и без того непростые турецко-саудовские отношения окончательно добил. Эр-Рияд объявил о бойкоте импорта из Турции и закрыл восемь патронируемых Анкарой учебных заведений, после чего отношения между двумя странами окончательно «замёрзли». Впрочем, как видим, не навсегда – пришла весна, пришло время для оттепели.
Чавушоглу в своём твиттере написал, что темой обсуждения станут ситуация в Иерусалиме и приобретение саудитами турецких беспилотников. Но, думается, в ходе переговоров будет затронут куда больший список тем. Анкаре и Эр-Рияду есть о чём говорить. А главное, решить, каким будет характер конкуренции двух государств за лидерство в регионе Большого Ближнего Востока – от Персидского залива до Пакистана.
«Мы будем искать пути восстановления отношений с Саудовской Аравией, а также нарабатывать позитивную повестку дня», - заявил на прошлой неделе Ибрагим Калын. Без всякого сомнения, в эту повестку войдёт сближение с саудитами Израиля – Анкаре важно понять его глубину, позиция Эр-Рияда по Сирии и Ливии, а также искренность намерений Королевства в отношении Пакистана. Не будет обойдён вниманием и Афганистан, в котором после ухода американцев начнётся новый этап Большой игры, в который вовлечены будут все – и турки, и саудиты, и иранцы, и пакистанцы.
Экономика тоже важна. Турецкий бизнес давно уже присмотрел себе вкусные места в саудовском мегапроекте Vision-2030, а ближайшее окружение кронпринца давно лоббирует участие турецкого военно-промышленного комплекса в программах Эр-Рияда по запуску собственного производства вооружений.
Совершенно очевидно, что ряд разногласий между турками и саудитами преодолён не будет никогда: отношение к «Братьям-мусульманам», безоговорочная поддержка Анкарой Катара и многое другое. При любом раскладе две страны остаются конкурентами за лидерство не только в регионе – но гораздо шире, в исламском мире.
Но это совершенно не означает, что они обречены на жёсткие конфликты. Турецкая внешняя политика тем и интересна, что при любых разногласиях умеет находить «окно взаимовыгодных возможностей» Именно эту мысль пытается донести вчера и сегодня до Эр-Рияда Чавушоглу. Будет ли эта попытка успешной? Даже если нет, турецкая сторона будет делать это ещё и ещё…