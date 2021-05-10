Икрам Нур, автор haqqin.az 09:59

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит такого уровня с 2018 года. Примечательно, что вчера вечером состоялись переговоры между саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стратегическим партнёром Анкары в Заливе. Анкара и Доха, видимо, решили, что таким дипломатическим дуэтом склонять Эр-Рияд к нормализации отношений будет проще.

Собственно, безоговорочная и решительная поддержка Катара Турцией и была первопричиной конфликта Анкары с саудитами. «Только попробуйте», - заявила турецкая сторона в ответ на раздававшиеся в монархиях Залива призывы силой принудить Доху к проведению лояльной саудитам политики. А скандал вокруг убийства Джемаля Хашкаджи и без того непростые турецко-саудовские отношения окончательно добил. Эр-Рияд объявил о бойкоте импорта из Турции и закрыл восемь патронируемых Анкарой учебных заведений, после чего отношения между двумя странами окончательно «замёрзли». Впрочем, как видим, не навсегда – пришла весна, пришло время для оттепели. Чавушоглу в своём твиттере написал, что темой обсуждения станут ситуация в Иерусалиме и приобретение саудитами турецких беспилотников. Но, думается, в ходе переговоров будет затронут куда больший список тем. Анкаре и Эр-Рияду есть о чём говорить. А главное, решить, каким будет характер конкуренции двух государств за лидерство в регионе Большого Ближнего Востока – от Персидского залива до Пакистана.