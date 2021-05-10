Генсек ООН снова рассказал о «вакцинном национализме»

Некоторые страны в мире все еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, пока более обеспеченные страны активно вакцинируют население. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву, который начнется в среду.

«Меня очень тревожит сегодняшняя ситуация. Некоторые страны очень быстро проводят вакцинацию своего населения, но у нас все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы вакцины», - отметил он.

«Вакцинный национализм» — это большая ошибка», - подчеркнул Гутерриш. «В целом мы видим огромный разрыв между вакцинацией в странах развивающегося мира по сравнению с развитыми странами», - продолжил он.

Генсек напомнил об инициативе COVAX, нацеленной на распространение вакцин в развивающихся странах. «К сожалению, COVAX сегодня все еще недостает средств - около 22 млрд долларов, - указал генсек ООН. - Но сейчас также есть проблемы с поставками из-за ограничений на экспорт со стороны различных стран».